Creas estará presente na 13ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva em Três Lagoas

No dia 18, celebra-se o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e ao longo do mês de maio, uma série de atividades serão realizadas em alusão à causa.

Para iniciar as ações, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) de Três Lagoas promoverá uma campanha durante a 13ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva, que inicia no Balneário Municipal "Miguel Jorge Tabox", a partir desta quinta-feira (2). O torneio terá início às 21h e a entrada é um quilo de alimento não perecível.

A pedagoga do Creas, Fernanda Gomes, destaca que nos dias 2, 3 e 4 de maio, será organizada uma pescaria lúdica para as crianças, acompanhada de brindes relacionados à campanha e distribuição de panfletos educativos.

Além disso, estão previstas palestras nas escolas e empresas da região. No dia 16 de maio, será promovido o 'Dia D', marcado pela realização da Caminhada "Faça Bonito", um percurso que sairá da Igreja Matriz em direção à Praça Ramez Tebet, com o intuito de conscientizar e destacar a importância dessa campanha.

