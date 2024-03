Denúncia anônima leva 1ª DP a fechar boca de fumo e prender traficante no Alto da Boa Vista

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia, realizou a prisão de uma mulher, de 33 anos, por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (27), no bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas.

Após denúncias anônimas para o setor de investigações, relatando que a suspeita estaria realizando a venda de entorpecentes no bairro, foi feito um trabalho investigativo para apurar a denúncia.

Continue Lendo...

Os polícias viram o momento em que a mulher chegou à residência e realizaram a abordagem. Com a suspeita foi encontrada várias porções de cocaína e ela acabou presa pelo crime de tráfico de drogas.

A população pode auxiliar as forças de segurança, denunciando locais suspeito de vender entorpecentes ou pessoas suspeitas de estarem cometendo crimes, pelos telefones, da 1ª DP(67) 99967-2261, (67) 3919-1514, da 2ª DP (67) 3919-2800, 3ª DP (67)99204-0244, 3524-3234, e o telefone do SIG (Setor de Investigações Gerais) (67) 3929-1173 e no (67) 99226-8210. Para a Polícia Militar também pode ser feita denúncia anônima, no telefone 190.