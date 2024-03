Duas equipes disputarão o título da 5ª Copa da Comunidade neste domingo

A equipe do Renyer Som busca o bicampeonato da Copa das Comunidades. O atual campeão enfrentará o time do Bela Vista no domingo (31), no campo Arena dos Atletas, com início às 7h40.

Os jogos das semifinais foram verdadeiros testes para os corações dos torcedores. Ambos foram decididos nos pênaltis. O Bela Vista venceu por 3 a 2, nas penalidades, após um empate de 2 a 2 com a Associação dos Baianos. O Renyer Som saiu vitorioso diante do União São João, também nos pênaltis, com o placar de 3 a 2, após a partida entre as equipes terminar em 1 a 1.

A disputa pelo terceiro lugar será entre Associação dos Baianos e União São João, às 7h40. Logo em seguida, às 8h40, Bela Vista e Renyer Som duelarão pelo título da 5ª Copa das Comunidades.

Final Copa das Comunidades

Dia 31 (domingo)

Local: Arena dos Atletas

Endereço: rua Manoel de Faria Duque, S/N, bairro Jardim Maristela

7h40 – Disputa do 3º lugar – Associação dos Baianos X União São João

8h40 – Final – Renyer Som e Bela Vista

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas