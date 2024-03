Escuta Pública Cultural será realizada para aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc

No dia 3 de abril, a Diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) sediará a Escuta Pública Cultural. Promovida pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, esta iniciativa visa envolver a comunidade artística na elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos da Lei Aldir Blanc.

A participação da sociedade é crucial para garantir que os recursos sejam aplicados de forma eficaz e inclusiva. Artistas, gestores culturais e todos os interessados estão convidados a contribuir com ideias e sugestões durante o evento.

Os dados coletados serão analisados e servirão de base para a construção do Plano Anual de Aplicação de Recursos. A participação de todos é fundamental para promover o desenvolvimento cultural de Três Lagoas.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas