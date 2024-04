Estratégias de desenvolvimento e empreendedorismo são apresentados no 'MS Empreende Mais'

A região Leste de Mato Grosso do Sul vive bom momento econômico com a chegada de novas indústrias. Para cada novo empreendimento industrial, novas empresas são instaladas, como suporte. Um dos exemplo, é em Três Lagoas. Diante deste cenário, prefeituras de 11 municípios, que fazem parte da Associação Integra Costa Leste, que tem o apoio do Governo do Estado, se reuniram, nesta quinta-feira (18), para discutir as ações que melhoram o ambiente de negócios.

O evento “MS Empreende Mais” foi realizado, em Três Lagoas, e é um projeto idealizado pelo Sebrae/MS, que tem o objetivo de apoiar os pequenos negócios de Mato Grosso do Sul. O trabalho é por meio do programa LÍDER – Liderança Para o Desenvolvimento Regional. A entidade contempla os municípios: Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Selvíria.

Confira abaixo na reportagem como foi o evento: