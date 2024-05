Ladrão ignora câmera de segurança e furta bicicleta em frente de loja

Uma funcionária de uma loja, que fica no Centro de Três Lagoas, teve a bicicleta furtada, na frente do próprio estabelecimento, onde trabalha, na rua Bruno Garcia. O fato ocorreu na quarta-feira (1º), feriado do 'Dia do Trabalho', quando alguns comerciantes decidiram abrir as portas para atender os consumidores.

O crime ocorreu por volta de 9h40, quando as câmeras do circuito de segurança do local flagraram um homem, usando camiseta, calça jeans e boné, se aproximando da bicicleta, que estava trancada. As imagens mostram o momento em que o suspeito arrasta a bicicleta Aro 26 e vai embora.

A vítima contou que usava a bicicleta para ir trabalhar todos os dias e ficou desesperada quando percebeu que foi furtada. Ela buscou ajuda nas redes sociais, na tentativa de localizar o suspeito, que até o momento não foi identificado.

A Polícia Militar reforça que as informações podem ser repassadas pelo Disk 190 de emergência. Foi registrado um boletim de ocorrência e quem for flagrado com produto de furto pode responder criminalmente por receptação.