Três Lagoas amplia vacinação da gripe para todas as pessoas acima de seis meses de idade

A partir desta quinta-feira (2), a vacina da Gripe-Influenza está liberada para pessoas acima de seis meses de idade, em Três Lagoas. A ampliação da faixa etária foi determinada pelo Ministério da Saúde como medida para conter o aumento dos casos de influenza no país, que tem lotado as emergências dos hospitais.

Atualmente, Três Lagoas possui 27,90% de cobertura, a meta estabelecida pelo Ministério era de 90% do público prioritário. O município conta com 10.910 doses em estoque da vacina.

As vacinas estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde da Família (USF); para receber o imunizante, basta comparecer à USF de referência do seu bairro, munido de documento e carteira de vacinação. Quem tomou a vacina da dengue pode receber o imunizante após 24 horas.

*Informações da assessoria da prefeitura.