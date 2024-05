Yes Cosmetics inaugura unidade no shopping de Três Lagoas

Em Três Lagoas, o comércio tem ficado cada vez mais aquecido. Nesta terça-feira (30), o shopping da cidade recebeu uma nova loja, a Yes! Cosmetics, uma franquia de maquiagem e perfumaria que tem conquistado o Brasil.

Com mais de 130 unidades espalhadas, a Yes! Cosmetics chega ao Shopping Três Lagoas para oferecer o melhor em perfumaria, skincare e maquiagem. O sucesso nas vendas é garantido, pois os produtos são veganos, livre de crueldade animal e as embalagens são recicláveis, além de proporcionar alta qualidade com preços acessíveis.

A franquia tem três sócios: Deise Sobral, o marido Juliano Soares e Massao Marcos Nacaiama. A empresária Deise é a grande responsável por trazer este novo empreendimento para Três Lagoas. "O sentimento que define é gratidão. Estou com muita expectativa nesta loja, que vai garantir autoestima para as mulheres de Três Lagoas. A minha missão é essa, elevar a autoestima delas, até porque a maquiagem é muito mais que um item de beleza".

Massao relata o motivo de investir na área. "É um ramo que incentiva muito as mulheres. Elas querem se sentir bonitas e ter direito à produtos bons e com preços acessíveis, e nós estamos trazendo isso para Três Lagoas".

A consultora de campo da Yes Cosmetics, Priscila Boeno, veio diretamente da capital do Ceará para acompanhar a abertura da nova loja. "Neste ano, nós estamos em franca expansão, com mais de 10 lojas sendo inauguradas. É uma família e estamos todos unidos para fortalecer os novos empreendedores, com perspectiva de crescimento, equipe preparada, treinamentos e capacitação".

Além de empreender, Deise também busca proporcionar emprego para os três-lagoenses. "Meu objetivo é trazer mais oportunidades para Três Lagoas. Eu sou natural do interior do Paraná e a cidade me acolheu muito quando eu cheguei. Minha intenção é empreender a agregar valor para o munícipio, que é muito próspero".

Para aqueles que sonham em empreender através de franquias, Deise fala com propriedade da experiência dela com duas grandes marcas: Morena Mulher e Yes! Cosmetics. "A franquia é a melhor opção para quem não tem prática e experiência com gestão. Este é o meu caso, eu comecei com franquia pois não tinha uma segurança de ter o meu próprio negócio. A franquia te proporciona uma maior segurança e suporte, mas isso também vai depender de cada franqueado".

Confira a reportagem abaixo: