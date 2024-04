Estudantes da AEMS promovem evento sobre tendências do Jornalismo

Os estudantes dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Faculdade AEMS de Três Lagoas promoveram a "Semana Acadêmica de Jornalismo" com objetivo de discutir as tendências da profissão e aproximar os acadêmicos com o mercado de trabalho, como explicou o coordenador do curso de Jornalismo, Rafael Furlan.

“O objetivo é único, qualificar e ouvir. O nosso Jornalismo é muito rico. Três Lagoas tem grandes profissionais. E nós, também, queremos ouvir, principalmente, as pérolas que saem daqui nós transformamos em diamantes, elas que já estão no mercado de trabalho. Então, isso é muito rico para nós professores do curso de Jornalismo”, expressou Rafael Furlan.

O evento contou com a participação de grandes profissionais da área de Jornalismo e comunicação, entre eles, as palestrantes, a jornalista e diretora de comunicação, Dilma Fernandes e a jornalista e streamer, Bruna Taiski.

Dilma Fernandes, que é especialista em comunicação organizacional e tem uma brilhante trajetória no atendimento de grandes marcas no mundo corporativo, abordou a versatilidade do jornalista exigida em diversos setores.

“Hoje, Mato Grosso do Sul vive um crescimento e desenvolvimento econômico com a chegada de várias indústrias. Então, vim falar um pouco “Onde cabe o Jornalismo?”, que cabe nas redações, como o Grupo RCN, mas também várias vertentes e papéis que o jornalista pode ter, a versatilidade que, hoje, é exigida no mercado. E eu vim dizer que o Jornalismo cabe em qualquer lugar”, contou Dilma Fernandes.

A "Semana Acadêmica de Jornalismo" foi realizada em comemoração ao dia do Jornalista, data criada em 7 de abril de 1931. Toda a programação do evento foi organizada com apoio dos alunos, que puderam executar estratégias de comunicação, informação e relacionamento, como contou a aluna de Jornalismo, Thayuri Ferreira.

“A elaboração do evento é um aprendizado constante. A gente aprende não só como produzir um evento do zero, mas a gente produz a questão do network e inbound, que traz não só a questão do Jornalismo, mas também da Publicidade e Propaganda. Então, há importância da união desses dois cursos, porque um não trabalha sem o outro”, expressou a estudante de Jornalismo, Thayuri Ferreira.

O evento discutiu os desafios da profissão mais mutável do mundo, suas tendências e diversas possibilidades no mundo cada vez mais digital. A estudante de Jornalismo, Bruna Rodrigues e o estudante de Publicidade e Propaganda, Luiz Renato, falaram da experiência de realizar o evento e discutir temáticas relevantes na sociedade atual, capazes de interferir no cotidiano do jornalista.

“É incrível a gente compartilhar esses dois mundos, do Jornalismo e da Publicidade, porque elas têm muitas áreas em comum. E nessa semana, é um dos momentos que a gente para e relembra o quanto nós estamos envolvidos e ao mesmo tempo em áreas tão distintas e como a gente consegue se interligar”, compartilhou o estudante de Publicidade e Propaganda, Luiz Renato.

“No primeiro dia do evento, entendo como funciona uma assessoria de comunicação. E, no segundo dia, vamos entender ouvir sobre streamer que, também, a gente usa o Jornalismo dentro da rede social. Então, de várias formas o Jornalismo está inserido dentro da sociedade”, expressou a estudante de Jornalismo, Bruna Rodrigues.

Com a constante expansão da internet, o alcance das redes sociais e o fluxo ininterrupto de informações, novos desafios têm surgido, e precisam de adaptação e integração, como pontuou a professora dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Emily Custódio.

“Hoje em dia na comunicação não dá mais para dividir o Jornalismo de Publicidade e Propaganda. Apesar de cada um terem sua linha específica eles trabalham muito unidos. Então, a gente na AEMS, os professores e coordenadores trabalhamos com os alunos juntos, porque no mercado não existe jornalista sem publicitários e vise versa”, explicou a professora Emily Custódio.

O Grupo RCN de Comunicação foi um dos patrocinadores do evento. Com mais de 70 anos de atuação no Jornalismo e no meio publicitário, o grupo apoia a integração do meio acadêmico com o mercado corporativo, como ressalta a coordenadora de Jornalismo, Kelly Martins.

“Esse tipo evento é uma troca de experiências, onde os futuros jornalistas vão saber da rotina e, principalmente da responsabilidade, credibilidade e maturidade necessária para estar nesse tipo de profissão. Então, o Grupo RCN, que possui uma plataforma multimídia de veículos na região Leste do estado vem de encontro, justamente, com essa proposta de ajudar esses novos formadores de opinião e abrir as portas para que eles se desenvolvam no Grupo RCN”, explicou a coordenadora de Jornalismo, Kelly Martins

Programação do evento

O último dia de evento será realizado nesta terça-feira (9), a partir das 19h, na Faculdade AEMS, em Três Lagoas. O evento é gratuito e aberto ao público geral, mas para quem deseja certificação de participação precisa se inscrever no site e pagar uma taxa simbólica de R$ 15 reais na tesouraria da faculdade.

