Campanha Maio Amarelo terá ação na Feira Central de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), com apoio de várias instituições, realizará nesta quarta-feira (8), na Feira Central, às 18h, a principal ação da campanha do “Maio Amarelo”. O objetivo é conscientizar sobre o trânsito com o tema: “A paz no trânsito começa por você”, e discutir o tema, engajar-se nas ações e propagar conhecimento, abordando toda a amplitude do trânsito.

As ações já começaram no começo do mês. Desde o dia 2, foram cinco eventos diferentes em alusão à campanha. Nos próximos dias, até o final de maio, haverá blitzes educativas nas ruas e avenidas de grande fluxo, palestras e ações em movimento ao “Maio Amarelo”, para alertar e conscientizar a população sobre a prevenção de acidentes no trânsito.

A intenção da campanha e sua programação, conforme explicou a coordenadora de Educação no Trânsito do Deptran, Caroline Cruz Feliciano, "é despertar a participação dos cidadãos em eventos como este, além de alertar sobre a importância de respeitar as regras de trânsito, preservando a própria vida e a do próximo".

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas