Pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas termina nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (8), o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Quase 34 milhões dos beneficiários vão receber o dinheiro extra, que cai na conta no mesmo dia do depósito da aposentadoria.

A segunda parcela será liberada entre o final de maio e o início de junho. O Ministério da Previdência esclarece que os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, também tem direito a parcela menor do 13º salário, calculada de acordo com a duração do benefício.

Continue Lendo...

Por lei, os segurados que recebem benefício assistenciais como Bolsa Família, por exemplo, não tem direito ao 13º salário. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone 135.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pagamento vai até o próximo dia 8, com as datas definidas conforme o dígito final do Número de Inscrição Social. A parcela paga agora corresponde à metade do valor do pagamento de abril. A segunda parcela - que é a diferença entre o valor total do abono anual e o valor antecipado - vai ser pago em maio e nela vão incidir os descontos.

O pagamento do décimo terceiro a quem ganha um salário mínimo começou em no último dia 24 e também vai até o dia 8. Até a metade da próxima semana, mais de 33,6 milhões de segurados receberão a primeira parcela, considerando os que ganham o benefício mínimo e os que recebem acima dele.

*Com informações da Agência Brasil