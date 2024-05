Gerente regional do Sebrae faz balanço sobre 'Cidade Empreendedora' em Aparecida do Taboado

Diversas ações voltadas ao fomento da economia, desenvolvimento, capacitação e crescimento sustentável fizeram parte do Plano de Desenvolvimento Econômico de Aparecida do Taboado, por meio do programa “Cidade Empreendedora”. O projeto é desenvolvido pela prefeitura e o Sebrae.

A gerente regional do Sebrae, Josi Signori, participou do programa RCN Notícias, da Cultura FM de Aparecida do Taboado, nesta terça-feira (7). Na ocasião, ela fez um balanço positivo do projeto que conseguiu atingir a classe empresarial e comercial da região.

Confira abaixo a entrevista: