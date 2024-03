Gari é atropelado durante coleta e família pede ajuda para identificar motorista

Um trabalhador da coleta de resíduos sólidos, contratado por uma empresa que presta serviços ao município, foi atropelado por um veículo, no momento em que realizava a coleta de lixo, na noite de segunda-feira (25), na rua David Alexandria, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

A vítima coletava os resíduos de uma casa quando foi atropelada por um carro, com o para-choque danificado e conduzido por mulher, que estava supostamente com o som em alto volume. Segundo colegas de trabalho do gari, após o acidente, a motorista teria fugido sem prestar socorro.

O trabalhador sofreu vários ferimentos e foi socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Familiares e amigos pedem ajuda para identificar e localizar a condutora.

Denúncias podem ser feitas anonimamente para a Policia Militar, no telefone 190. Também para a Polícia Civil, no número (67) 3929-1173 e, pelo WhatsApp, (67) 99226-8210.