Material escolar está 9% mais caro no ano letivo de 2024 em Três Lagoas

Com o período das férias escolares, enquanto as crianças desfrutam de momentos de diversão, muitos pais já estão imersos no planejamento para a compra dos materiais escolares necessários para o ano letivo de 2024.

A empresária Kelmy Souza, mãe de dois filhos matriculados em uma escola particular, encontra-se diante da tarefa de lidar com boletos, impostos e contas que chegam no começo do ano, juntamente com a responsabilidade de adquirir os itens da lista escolar, que aumenta a cada ano.

De acordo com a previsão da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE) para o ano de 2024, os produtos que compõem a lista escolar devem apresentar um aumento de preço. O setor aponta o aumento dos custos com papel, embalagens e alguns produtos importados como justificativa para essa elevação.

Recentemente, o Procon de Três Lagoas divulgou uma pesquisa de preços que revela diferenças significativas nos valores de produtos escolares em papelarias e lojas especializadas. Um exemplo destacado é o caderno de capa dura com 50 folhas, cujo preço mínimo encontrado na cidade é de R$5,90, enquanto o mesmo item pode ser adquirido por R$12,90 em outra loja, representando uma diferença de 116,5%.

A discrepância de preços também se estende a outros itens, como a caneta esferográfica azul, onde a variação pode chegar a 623%, indo de R$1,00 a R$7,99. A resma de papel A4 sulfite, por sua vez, pode ser adquirida por R$29,90, enquanto o preço mais alto chega a R$40, uma diferença de 67%.

Diante dessas variações, é essencial que os pais não desanimem e realizem pesquisas tanto em lojas físicas quanto online. Ao optar por compras online, os consumidores devem atentar para a veracidade do site ou número de WhatsApp, verificar os comentários de outros compradores, e estar cientes das políticas de devolução, que podem variar entre diferentes estabelecimentos, visando evitar possíveis golpes.

Veja a reportagem abaixo: