Saúde intensifica medidas contra a febre amarela em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está intensificando a vacinação e as medidas de vigilância para combater a Febre Amarela. A doença tem sido uma preocupação para as autoridades de saúde, principalmente na região Centro-Oeste do Brasil.

Até a última semana, foram confirmados quatro casos humanos no país, três deles foram a óbito. Esses casos alertam para a importância da busca ativa e da notificação imediata de casos suspeitos, tanto em humanos quanto em animais.

Além disso, a intensificação da vacinação é fundamental. A vacina contra a febre amarela está disponível gratuitamente nos postos de saúde da cidade, sem necessidade de agendamento prévio

“A vacinação é uma medida eficaz de saúde pública para prevenir a doença, e a Prefeitura está acompanhando de perto a cobertura vacinal e identificando necessidades de novas intervenções para melhorar a adesão”, comentou Elaine Fúrio, secretária da SMS.

É importante ressaltar que a vacinação é contraindicada apenas em casos específicos, como alergias graves a componentes da vacina, gestantes, lactantes e imunossuprimidos.

*Informações da assessoria da prefeitura.