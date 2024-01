Polícia Militar flagra adolescente pilotando moto no bairro Santa Luzia

A Polícia Militar flagrou um adolescente, de 15 anos, pilotando uma moto, na tarde de terça-feira (16). O caso ocorreu na rua Thomaz da Costa, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas.

Durante rondas pelo bairro, os militares da Rádio Patrulha notaram uma pessoa conduzindo uma moto de maneira confusa, como se não soubesse pilotar o veículo. Suspeitando da situação, os policiais abordaram o adolescente que estava na direção da moto.

Ao questionarem sobre a documentação da moto e do adolescente, o menor evitou responder e afirmou não possuir Registro Geral (RG) nem Cadastro de Pessoa Física (CPF). Diante da falta de cooperação, os policiais sugeriram que o adolescente ligasse para os pais ou um responsável. No entanto, o menor afirmou não ter o número dos pais de cabeça.

Os policiais informaram que, sem a identificação no local, a única opção seria levá-lo para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para a polícia civil realizar a identificação. Diante dessa possibilidade, o adolescente, ao ser informado de que o caso iria para a delegacia, conseguiu lembrar o número do telefone do pai e fez a ligação.

O pai do adolescente compareceu ao local e, após ser informado sobre a infração de trânsito, todos foram encaminhados para a delegacia 24h. No local, foi registrado a ocorrência por dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.