Polícia Rodoviária Federal realiza 'Operação Semana Santa' nas estradas de Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá iniciar a Operação Semana Santa nesta quinta-feira (28), seguindo até o domingo (31). O reforço na fiscalização e na conscientização dos condutores são foco em busca de uma redução nos acidentes graves.

Durante a operação, a PRF reforça sua fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais no Mato Grosso do Sul. Nas 9 delegacias e 23 unidades operacionais, cerca de 600 policiais rodoviários federais atuam no combate às infrações de trânsito, atendimento a acidentes, atendimento ao cidadão e enfrentamento ao crime. Em Três Lagoas, a fiscalização estará concentrada na BR-262 e na BR-158.

Os pontos focais nas fiscalizações são os excessos de velocidade, o uso do celular enquanto dirige, as ultrapassagens indevidas, a alcoolemia, o não uso do cinto de segurança e dispositivo para transporte de menores.

Dentre as atitudes negativas dos motoristas, a PRF destaca as ultrapassagens irregulares, em locais proibidos ou forçadas sem que houvesse precaução pelos condutores. A ultrapassagem apresenta um risco alto de causar uma colisão frontal, situação que agrava as lesões em caso de acidentes, levando até mesmo a morte. De janeiro a fevereiro de 2024, a PRF já registrou 3.202 ultrapassagens irregulares nas rodovias federais do estado.

Outra atitude que coloca em risco o condutor, passageiros e demais usuários da via, é o uso e manuseio do celular enquanto dirige. No MS, entre janeiro e fevereiro, 81 infrações deste tipo foram registradas.

A total atenção no trânsito é fundamental, e o uso de aparelhos celulares enquanto dirige, principalmente em rodovias onde a velocidade é maior comparado aos perímetros urbanos. A 100 km/h o condutor pode percorrer mais de 50 metros desatento, podendo atropelar um pedestre, colidir com outro veículo, entre outros riscos.

Restrição de tráfego

Em Mato Grosso do Sul, haverá restrição de trânsito em todos os trechos de pista simples em rodovias federais para veículos de carga cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

I - Largura máxima: 2,60 metros;

II - Altura máxima: 4,40 metros;

III - Comprimento total de 19,80 metros;

IV - Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 58,5 toneladas,

Nos seguintes dias e horários:

28/03/2024 quinta-feira 16:00 às 22:00 29/03/2024 sexta-feira 06:00 às 12:00 31/03/2024 domingo 16:00 às 22:00

Operação Semana Santa em 2023

Em 2023, ocorreram 19 acidentes, sendo 7 graves. 23 pessoas ficaram feridas e uma morte foi registrada.

Orientações para quem vai pegar a estrada:

Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.

A viagem deve ser planejada de modo que o condutor evite conduzir o veículo por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para a condução.

O condutor deve respeitar a capacidade máxima de passageiros permitida pelo fabricante. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente (cadeirinhas, assentos de elevação etc.) devidamente preso ao veículo.

As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro. Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, realizar a manobra somente em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.

Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

* Com informações da PRF