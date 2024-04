Homem é preso após ser flagrado com 6,2 kg de drogas em carro

Um homem, de 37 anos, morador Lagoa Grande em Minas Gerais, foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 6,2 kg de Skunk, na tarde desta quinta-feira (25), na rodovia BR-262, na cidade de Água Clara (MS), à 130km de Três Lagoas.

A prisão aconteceu quando os policias rodoviários federais realizavam um monitoramento de rotina aos veículos. Durante abordagem do carro, o suspeito contou que foi à Campo Grande a passeio e estava retornando para Minas Gerais, porém ele apresentou nervosismo, não lembrando o local onde estava na capital.

Os policiais resolveram fazer uma revista no veículo e encontraram uma caixa no banco traseiro com 6,2 kg de Skunk. À polícia o suspeitou confessou que fazia o trabalho de “mula”, prestando serviço ao crime organizado, onde levaria a droga da capital Campo Grande para Minas Gerais, onde traficantes aguardavam para receber o entorpecente.

O suspeitou não informou aos policiais da PRF com quem ele pegou a droga e nem quantos e quem seria o recebedor. Após receber voz de prisão, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde foi autuado em flagrante, e posteriormente, levado a cadeia pública.