PRF aprende droga em ônibus em fiscalização na BR-262

Na madrugada desta terça-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização de rotina na base da PRF, quando abordou um ônibus e apreendeu drogas com um passageiro, na rodovia BR-262, em Água Clara.

Durante vistoria das bagagens e entrevista no ônibus, um homem relatou versão contraditória sobre a origem de sua viagem. Os policiais solicitaram a bagagem do homem, mas ele disse que viajava sem malas.

No entanto, ao checar os bilhetes de embarque do homem, os policiais descobriram que ele estava com bagagem registrada em seu nome, no bagageiro do ônibus. Ao vistoriar as malas, a polícia encontrou 4,2 kg de skunk.

Para a polícia, o homem confessou que havia pegado a droga em Campo Grande e levava para traficantes no município de Paranaíba, onde seria pagado pelo serviço conhecido como “trabalho de mula”, prestado a criminosos.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.