Procon de Três Lagoas alerta para golpe de produtos vendidos de porta em porta

O Procon de Três Lagoas está alertando os consumidores para um golpe que vem sendo praticado por pessoas que vão de casa em casa vendendo massageadores. As vítimas, na maioria dos golpes, são idosas, que acabam pagando um valor dez vezes maior que o de mercado pelos produtos.

Segundo o órgão, os massageadores vendidos pelos golpistas podem ser encontrados na internet por R$ 150. Os mesmos produtos estão sendo comercializados para as vítimas por valores que podem chegar a R$ 3 mil. Além disso, os vendedores fazem o crédito consignado ou pegam dados dos cartões de crédito das pessoas, passando o cartão na hora e dificultando o cancelamento da compra.

“Esse tipo de venda pode ser perigosa e lesar os idosos. As queixas atendidas no Procon não revelam o número real desse golpe, porque muitos idosos ficam envergonhados de denunciar”, disse o coordenador do Procon de Três Lagoas, Jurandir Viana.

Ele orientou os consumidores a não realizarem a compra de produtos fora do estabelecimento ou sem ter conhecimento da empresa prestadora do serviço. Ele também pediu que os familiares e vizinhos fiquem atentos e denunciem qualquer suspeita de golpe.

“O ideal é tomar cuidado com essa situação. Se alguém bater na sua porta oferecendo um produto milagroso, desconfie. Não forneça seus dados pessoais ou financeiros. E se você já foi vítima desse golpe, procure o Procon o mais rápido possível para tentar reverter a situação”, afirmou.

O Procon de Três Lagoas fica na rua Orestes Prata Tibery, 1762, Centro. O telefone para contato é (67) 3929-1819. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h das 13h às 17h.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas