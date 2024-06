Três Lagoas faz 109 anos: símbolo tradicional, Relógio Central tem 88 anos

Símbolo de Três Lagoas, o Relógio Central é um dos pontos de referência da cidade. Há 88 anos, ele segue ajudando a cidade e as pessoas a não pararem no tempo.

O Relógio está no cruzamento do Centro de Três Lagoas, entre a rua Paranaíba e avenida Antônio Trajano. O monumento tem muita representatividade, tanto que é possível identificar Três Lagoas através dele, que foi construído no ano de 1936, na gestão do ex-prefeito Bruno Garcia.

Quem conhece bem a história e sabe tudo sobre esse monumento, é o comerciante Sueide Silva Torres, que tem uma relojoaria, e há 25 anos é responsável pela manutenção do Relógio Central. Antes, a manutenção era feita pelo pai de Sueide. “Todo sábado de manhã eu vou lá, dou corda nele, ajusto o horário. Eu tenho um prazer imenso, uma felicidade em cuidar daquele Relógio, porque estou cuidando de uma coisa que não é minha, é nossa”, diz Sueide.

Chamado de "o senhor do tempo", o Relógio Central foi tombado como patrimônio histórico em 1982. Ele tem 10 metros de altura.

