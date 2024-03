Quarta-feira tem céu com nuvens e probabilidade de chuva em Três Lagoas

Com previsão de tempo instável, esta quarta-feira (27) é marcada, principalmente, pela possibilidade de chuva de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento, na região Leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, o céu fica ensolarado e com variação de nebulosidade durante o dia. A temperatura mínima é de 21°C e, a máxima, atingirá os 27°C.

Em Paranaíba, irá variar entre 21°C e 25°C; Aparecida do Taboado tem mínima de 21°C e máxima de 25°C; Inocência apresenta mínima de 20°C e máxima de 25°C; por fim, Água Clara tem mínima de 21°C e máxima de 28°C.