Saiba o que abre e o que fecha durante a Semana Santa em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (28), e sexta-feira (29), diversos setores públicos e privados estarão fechados por conta do ponto facultativo e feriado da Semana Santa, que voltam ao expediente normal na segunda-feira, 1° de abril, às 7h.

Desta forma, a Prefeitura de Três Lagoas informa quais são os setores que estarão fechados e quais funcionarão neste período.

O que abre e o que fecha?

Não haverá expediente nas secretarias municipais na quinta-feira e sexta-feira, 28 e 29 de março, durante todo o dia, bem como nos departamentos de atendimento ao público, Cras, Creas, Procon, Tributação e Trânsito.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento presencial ao público nas agências bancárias nesta sexta-feira, que antecede o domingo de Páscoa. O mesmo vale para as compensações bancárias, incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e os carnês com vencimento no dia 29/03 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, segunda-feira, 1° de abril.

Delegacias

Nesta quinta, sexta, sábado e domingo, as delegacias fecham e, apenas a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), permanece com atendimento 24 horas.

Correios

As agências dos Correios funcionam normalmente nesta quinta-feira, das 9h às 17h. Na sexta-feira ficam fechadas e retomam o expediente na segunda (1°).

Supermercados

Na sexta-feira, os supermercados vão abrir às 7h e seguem até às 19h. No sábado e domingo, permanecem com expediente normal.

Comércio

Na sexta, o comércio fica fechado. As empresas que tenham funcionários e desejarem utilizar o trabalho dos mesmos, deverão protocolar o requerimento de acordo de trabalho excepcional para o feriado, na secretaria do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejo) de Três Lagoas. As horas trabalhadas serão remuneradas como extras.

Justiça Eleitoral

A partir desta quarta-feira (27), até a sexta-feira (29), a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) e os cartórios eleitorais não terão expediente em todo o estado, retornando as atividades na segunda-feira.

Os serviços presenciais não estarão disponíveis, mas os serviços on-line permanecem acessíveis ao eleitor pela página do TRE-MS.

Saúde

Unidades de saúde – As Unidades de Saúde da Família (USF) estarão fechadas em ambos os dias, 28 e 29 de março, mas voltam a funcionar em horário normal de expediente e com todos os serviços na segunda-feira (1°). Veja a lista de USFs AQUI.

Urgência e emergência – Os serviços de urgência e emergência (Samu, Bombeiros, UPA e Hospitais), funcionam normalmente.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizou um Whatsapp para que a população possa esclarecer dúvidas nesse período, segue: (67) 98139-3273.

Assistência social

Pela Secretaria de Assistência Social (SMAS), permanecerá o atendimento no Acolhimento Institucionais. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 67 9274-4942 e falar com os servidores plantonistas da pasta.

Meio ambiente

O serviço de coleta de animais mortos funciona normalmente até quinta-feira (28), para na sexta-feira (29) e retorna ao expediente na segunda-feira (1°).

O Buracão do Jupiá para apenas na sexta-feira (29), retornando ao expediente normal na segunda-feira (1°). Já o Ecoponto de Pneus para na quinta e sexta-feira desta semana, voltando junto com os demais serviços públicos na segunda-feira (1°).

A coleta de lixo, por sua vez, não vai parar de operar em nenhum dos dias, ou seja, segue com o cronograma inalterado em todos os bairros.

Infraestrutura e trânsito

Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, caso a população precise de apoio do DSP, basta enviar mensagem de texto para o Whatsapp (67) 9217-9946.

Educação

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e suas unidades (Centros de Educação Infantil, Escolas e Diretoria de Cultura), estarão com suas atividades suspensas no período, retornando o atendimento ao público no dia 1° de abril de 2024.

Esporte

As quadras dos Ginásios Esportivos “Cacilda Acre Rocha” e Poliesportivo “Eduardo Milanez” estarão à disposição da população que fez agendamento antecipado.

Balneário

Abrirá normalmente a partir das 8h, em todos os dias, bem como no final de semana, com entrada gratuita para qualquer idade. Para agendamento de quiosques (precisa pagar taxa) e mais informações, o contato é o (67) 99153-1229.

Feira central turística

A Feira Central Turística funcionará na quinta-feira (28), devido a 9ª Feira do Peixe que abre às 6h e segue até às 18h. Na sexta-feira (29), assim como já ocorre, a praça de alimentação abre às 17h e fecha às 22h. Depois disso, o funcionamento do local segue o cronograma normal, ou seja, sábado das 5h às 12h; segunda-feira das 17h às 22 e na quarta-feira das 17h às 22h.

Casa do Artesão

Localizado na Circular da Lagoa Maior, em frente ao Parque Infantil, a Casa do Artesão vai parar apenas na sexta-feira, operando normalmente nesta quinta-feira e no sábado.