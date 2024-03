Saúde inicia vacinação de estudantes até 15 anos em escolas da rede pública de MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da coordenadoria de Imunização e Programa Saúde na Escola (PSE), e a Secretaria de Estado de Educação (SED), realizam entre os dias 18 de março e 19 de abril a estratégia ‘Aluno Imunizado’, voltada para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade de Mato Grosso do Sul.

Conforme o gerente de Imunização da SES, Frederico Jorge Pontes de Moraes, a estratégia Aluno Imunizado tem se consolidado no estado desde o ano de 2023. “Essa ação é fundamental para retomada das altas coberturas vacinais vivenciadas no passado. Esse trabalho, articulado entre saúde e educação, tem gerado resultados positivos e a expectativa é boa em relação a campanha de 2024. Neste ano a novidade é que a campanha vem acompanhada de incentivo financeiro aos municípios e estado para custeio das ações via Ministério da Saúde”, assegurou Frederico.

A ação tem como objetivo promover a integração e a comunicação entre UBS (Unidade Básica de Saúde) e escolas, de forma a ampliar o alcance de suas ações relativas aos educandos e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis para a adoção de estratégias de vacinação no âmbito escolar.

Para a gerente Atenção à Saúde do Adolescente da SES e técnica do PSE, Carla Costa, o PSE tem como um dos seus eixos a verificação da situação vacinal e a estratégia ‘Aluno Imunizado’ é uma ótima oportunidade para compartilhar as informações sobre as vacinas e sensibilizar a todos sobre a importância de manter as cadernetas ou cartões de vacinação atualizados.

“É uma ação fundamental porque busca conscientizar não só os alunos, mas as escolas, as famílias e toda a comunidade sobre a importância da vacinação como forma de prevenção, proteção, autocuidado e preocupação com o outro, garantindo assim que todos, mas principalmente nossas crianças, adolescentes e jovens, estejam realmente protegidos”, explica Carla.

Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário vacinal do Ministério da Saúde. As crianças e adolescentes deverão ter a autorização dos pais para a aplicação das vacinas em ambiente escolar.

A estratégia envolverá escolas estaduais e municipais, conforme o cronograma municipal enviado a SES. Cada município ficará responsável por articular a comunidade escolar, além da definição de fluxo, os documentos necessários para a vacinação dos alunos nas escolas.

* Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul