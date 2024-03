SIG recupera relógio furtado e avaliado em R$ 3 mil após anúncio de venda nas redes sociais

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil esclareceu , esta terça-feira (26), um furto ocorrido no mês de janeiro a uma residência, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas. Um relógio de alto valor foi furtado e levado. A polícia recuperou o objeto e identificou o autor do crime, além do receptador, que tentou vender o acessório nas redes sociais.

A equipe do SIG foi ao local de trabalho do suspeito, um homem de 23 anos, que teria confessado ter comprado o relógio há dois meses pelo valor de R$ 500, mesmo sabendo que não havia nota fiscal e o relógio custaria R$ 3 mil.

O objeto foi apreendido e o rapaz autuado como suspeito de receptação. Já o autor do crime, de 24 anos, foi identificado pelos investigadores e autuado por furto qualificado. Ele tem ficha criminal por arrombamentos, furtos, entre outros crimes.

A Polícia Civil solicita a colaboração e apoio da população, com informações sobre a prática de crimes e localização de foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.