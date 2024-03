Suspeito de esfaquear ex-namorada e amigo dela em Três Lagoas é preso em SP

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) realizou, nesta terça-feira (26), a prisão de um homem, de 25 anos, suspeito de esfaquear a ex-namorada, também de 25 anos, e um homem, de 20 anos, que teria tentado ajudá-la. O crime ocorreu em 31 de janeiro, na praça do bairro JK, em Três Lagoas.

Os policiais civis receberam informação sobre o suspeito do crime. Na época dos fatos, ele teria pulado o muro do apartamento onde a vítima residia, na tentativa de agredi-la. Não encontrando a mulher no apartamento, o suspeito foi até uma praça a poucos metros do local, onde encontrou a vítima. Durante a violência doméstica, o suspeito teria se apoderado de uma faca e tentado matar a ex-namorada. Um homem de 20 anos, amigo da vitima, teria tendo intervir e acabou sendo esfaqueado pelo suspeito e ambos precisaram correr por aproximadamente 100 metros, para escaparem de ser mortos pelo suspeito, que teria fugido deixando o celular para trás.

Após a tentativa de feminicídio seguida de tentativa de homicídio, o suspeito teria fugido e desde então a DAM vinha buscando informações do paradeiro do homem de 25 anos. Até que foi descoberto que o suspeito estaria residindo na casa da mãe, na cidade de Presidente Venceslau (SP).

Foi pedido a 1ª Vara Criminal de Justiça de Três Lagoas, um mandado de prisão o qual foi aceito pela justiça que autorizou a prisão do suspeito. Após autorizada a prisão do suspeito, foi feito contato da DAM com A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) da região de Presidente Venceslau (SP), que conseguiu localizar e prender o suspeito na casa de sua genitora.

Agora a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas (MS), aguardará pela transferência do suspeito, para Três Lagoas, onde seguirá no Presídio de Segurança Média local, até o julgamento pela dupla tentativa de homicídio qualificada e por motivo torpe, com agravante de uma das vítimas ser mulher, o que faz o crime ter agravantes legais.