Suspeito de furtar motos é preso e encontrado com drogas em Três Lagoas

Os policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas realizaram a prisão de um homem, de 23 anos, na segunda-feira (25), suspeito de realizar diversos furtos de motos e ser um revendedor de drogas no bairro Vila Verde, localizado na região Sul do munícipio.

Após um trabalho investigativo, os policiais descobriram que o suspeito teria realizado diversos furtos de motocicletas, na região do shopping. Com as informações necessárias e a identificação do homem, foi montada uma operação para prender o mesmo. Ele foi localizado no bairro Vila Verde, há algumas quadras distante do local onde reside.

O suspeito não respeitou às ordens de parada dos policiais e tentou fugir usando uma moto furtada. Ele foi abordado na avenida Custódio Andrews. Com o suspeito, os policias encontraram sete porções de haxixe, quatro porções de crack e uma de cocaína.

Na 3ª DP, o mesmo confessou o furto de duas motos, uma estacionada em frente a um escritório de advocacia, próximo ao exército, e outra em frente a Base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele recebeu voz de prisão.