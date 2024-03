Três Lagoas terá arena multiuso e deck na Lagoa Maior

A Prefeitura de Três Lagoas está com duas grandes obras previstas para serem executadas, visando fomentar as atrações e turismo no munícipio. Foi aberta uma licitação para a contratação de empresa para execução de obra civil para a construção de um deck de madeira na Lagoa Maior.

Esse é o segundo processo licitatório aberto para a execução dessa obra. No primeiro, aberto no final de 2023, teve apenas uma empresa interessada, porém ela não atendia aos requisitos técnicos do processo e foi desclassificada. Com isso, uma nova licitação foi aberta nesta semana.

Desde 2020, a prefeitura realiza estudos para a construção de uma passarela avançando sobre as águas na Lagoa Maior, um dos principais cartões-postais da cidade. O deck servirá como local de contemplação do principal ponto turístico da cidade.

Além disso, uma arena multiuso, com capacidade para 20 mil pessoas, no valor de R$ 71 milhões, será construída em uma área nas proximidades do balneário público municipal. O anúncio da obra foi feito pelo prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), durante o lançamento do pacote de obras no valor de mais de R$ 350 milhões.

De acordo com o prefeito, o estacionamento da arena terá capacidade para 1,2 mil veículos. No entanto, a prefeitura já está analisando a compra de outra área nas proximidades para aumentar o estacionamento e chegar à capacidade de oito mil veículos.

De acordo com o projeto apresentado, a arena multiuso terá ainda praça de alimentação e, até um heliponto. O espaço será utilizado para todos tipos de eventos, desde rodeio, até eventos nacionais, segundo o prefeito. O centro terá acústica para evitar barulho.

Guerreiro adiantou que, o local será terceirizado e a prefeitura abrirá licitação para contratar a empresa que ficará responsável pela arena. A construção do centro de eventos, segundo o prefeito, deve ter aporte do governo estadual no valor de R$ 42 milhões.

