Agepen registra aumento de 15% de reeducandos em 2023

Em 2023, 4.660 reeducandos da educação prisional do Estado estiveram matriculados no ensino regular, contemplando Fundamental, Médio, Superior e Pós-graduação.

Do total de matriculados em 2023, 3.327 cursaram o ensino fundamental; enquanto 1.257, o ensino médio. Além disso, por meio de parcerias da Agepen com universidades, 76 reeducandos participaram de cursos de graduação e pós-graduação à distância dentro de estabelecimentos penais.

Os números revelam que houve um aumento de quase 15% em relação a 2022, que era de 4.057 internos matriculados.

Conforme o relatório da Divisão de Assistência Educacional da Agepen, no último ano foram desenvolvidas cerca de 13 mil atividades educacionais e palestras em presídios da capital e do interior do estado.

Além disso, foram 522 formações técnicas, preparando os reeducandos para o mercado de trabalho.

Leitura

Em relação à remição pela leitura, somente em 2023, mais de 7,4 mil apenados participaram do projeto; número que supera em 12% se comparada a 2022, com 6,6 mil participantes. Os trabalhos visam incentivar a mudança de hábitos e novos valores, a partir da busca constante pelo conhecimento.

Nesse projeto, o custodiado tem a oportunidade de ler até 12 livros ao ano e produzir o resumo da leitura, que se aprovado, poderá remir quatro dias de pena, conforme determinação legal.



Exames nacionais

Em 2023, o Enem PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade) foi aplicado a 1.836 custodiados pela agência penitenciária de Mato Grosso do Sul, representando 15% a mais que o ano anterior.

Já em relação ao Encceja PPL (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para pessoas privadas de liberdade), 2.910 custodiados participaram da prova em 2023, nas 38 unidades prisionais do estado; destes, 1.040 foram aprovados.

*Com informações do Governo do Estado