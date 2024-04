Reconhecimento de vínculo empregatício é a ação recordista na justiça do trabalho, explica advogado

Nesta terça-feira (30), o coordenador adjunto das Comissões da OAB/MS, Felipe Simões, em entrevista ao Jornal CBN CG, falou sobre Direito do Trabalho. Segundo o advogado, entre os principais assuntos demandados na justiça trabalhista estão: reconhecimento de vínculo empregatício, pedidos de verbas rescisórias e pagamento de horas extras.

Na véspera do Dia do Trabalhador (01), Simões falou ainda sobre as principais mudanças no direito trabalhista desde a última reforma em 2017. Ele destacou a tendência na contratação de prestadores de serviço como pessoa jurídica e as principais implicações deste tipo de contrato para as duas partes. Acompanhe.