Separação de contas bancárias do empreendedor contribui para desenvolvimento do negócio

O colunista do Jornal CBN CG e economista, Hudson Garcia, falou sobre as implicações da mistura de contas bancárias do empreendedor. De acordo com Garcia, o primeiro passo para o desenvolvimento do negócio é a separação de contas pessoais e empresariais.

Durante a análise, ele explicou como a desbancarização - troca de agências financeiras tradicionais por outros meios de investimentos - tem influenciado as escolhas do gestor. Hudson falou também sobre a importância da qualificação financeira para entender o próprio negócio e orientou onde encontrar este tipo de serviço para impulsionar o empreendimento. Acompanhe o comentário.