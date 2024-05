Circuito de palestras discute tecnologia, inovação e empreendedorismo na capital

Eleita por quatro anos consecutivos pela Startup Awards, da ABS Startups, como a melhor aceleradora do Brasil (2018 e 2021), a Darwin Startups deu início a rodada de mentorias e palestras do “Tech & Invest CG”, evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo, que está sendo realizada no Parktec e inscrições ainda podem ser feitas para as palestras desta sexta-feira e sábado.

O evento é gratuito, presencial e aberto a toda a comunidade.

O “Tech & Invest CG”, ocorre em Campo Grande entre os dias 8 e 11 de maio e é promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio do Parque Tecnológico (ParkTec CG), B3 Bolsa do Brasil, Universidade Federal de MS e Darwin Startups, e tem como objetivo fomentar o ecossistema desse ramo de atividade no Mato Grosso do Sul.

A organização é realizada por alunos do projeto “Protagonistas do Futuro” da UFMS e em conjunto com os demais parceiros.

Nos dias 8 e 9 de maio foram conduzidas atividades direcionadas para startups: mentorias para empreendedores, palestras sobre aceleração, captação de investimento e temas da área de tecnologia para impulsionar negócios.

Já nesta sexta e sábado, será realizado o evento “Be T3ch” na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul UFMS. Integrou-se à SEDEP – Semana de Desenvolvimento Profissional, a ocasião envolverá palestras e uma roda de conversa com os membros da empresa B3 – A bolsa do Brasil. Abordando os principais tópicos da área de tecnologia: inteligência artificial, ciência de dados, engenharia de software e inovação. Além da parte técnica, também será um momento para conhecer mais o lado pessoal desses profissionais: suas trajetórias e tomadas de decisão no mundo de negócios.

A programação é realizada no Complexo Multiuso 1, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

As inscrições ainda podem ser feitas pela internet no link: https://protagonistas-do-futuro.github.io/SitePDF/home/

