Confira a programação cultural deste fim de semana

Em Campo Grande, já começa o "gostinho" do Carnaval neste fim de semana, com os "esquentas" e carnaval de rua pela Capital e no Estado.

Corumbá, que respira Carnaval e tem a maior festa do Centro-Oeste, apresenta sua esperada programação oficial em evento nesta sexta-feira (19), com o ritmo do samba tomando conta.

O Agendão também traz programação imperdível para quem é do universo do rock ‘n’ roll. A banda Velhas Virgens volta a Campo Grande neste ano, já emplacando o espetáculo "O Bar Me Chama". A supernoite de sábado terá no palco também sucessos do Bando do Velho Jack e Bêbados Habilidosos.

Janeiro é período de férias escolares e a criançada tem muita opção de lazer e recreação neste fim de semana.

Confira a programação em Campo Grande:

Sexta-feira (19)

Quintal Sesc – A programação do Quintal Sesc, também pensada para a criançada que está de férias, começa a partir das 16h com recreação infantil, oficina de pintura e foguetinhos. No palco, Dany Cristinne abre a apresentação musical às 18h40, com canções nacionais e internacionais. Na sequência, às 20h, Kalelo traz a brasilidade de seu repertório.

Horário: 16h às 22h

Local: estacionamento da Riachuelo - 1º piso Shopping Campo Grande

Entrada: gratuita

Godgle: Ações Singulares – Nesta sexta-feira (19) tem a peça Godgle: Ações Singulares no Teatral Grupo de Risco. Apresentam-se no palco Anderson Lima e Luiz Claudio, com direção de Breno Moroni. A apresentação também ocorrerá no sábado (20) e domingo (21).

Horário: 20h

Local: Teatral Grupo de Risco – Rua Trindade, 401 – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Feira Arena MS Cultural – Produtos e expositores criativos, pet friendly e acessibilidade, música ao vivo e pôr do sol em um dos decks mais encantadores da Cidade Morena. Assim será a Feira Arena MS Cultural. O evento terá animação musical com o cantor Hugo, recreação infantil da Tia Isa e feira de adoção de gatos da Adote um Gatão.

Na oportunidade, a escritora Ariane Oshiro estará expondo e vendendo seu livro "Renascer - Comunicação Não Violenta para Mulheres", que mergulha nas profundezas da comunicação feminina, guiando as leitoras em uma jornada de autodescoberta e empoderamento.

Horário: 17h às 22h

Local: R. Marquês de Lavradio, 399 – Jardim São Lourenço

Entrada: gratuita

Bosque das Férias – O Shopping Bosque dos Ipês preparou uma série de atividades para criançada curtir as férias com muita diversão. Será oferecida no local uma emocionante atração para os entusiastas de aventuras: o MegaJump.

Trata-se de um trampolim equipado com elástico, capaz de elevar os participantes do chão às alturas em questão de segundos. A participação no MegaJump está aberta para pessoas a partir de dois anos, com peso máximo permitido de até 100 quilos. Vale ressaltar que gestantes não estão autorizadas a participar desta atividade. O valor para desfrutar desta experiência única é de R$ 20,00 por pessoa.

O Bosque também recebe novamente a atmosfera encantadora do circo, apresentando o "Circo Mundo Mágico". O espetáculo engloba elementos como música, dança, ginástica, acrobacias, palhaços, Globo da Morte e, para tornar a experiência ainda mais memorável, apresentações incríveis voltadas para o público infantil, como Transformers - O Carro Robô, Os Bolofofos e a Patrulha Canina.

No sábado (20), a praça central recebe a Play On Ice, uma pista de patinação no gelo. Será possível adquirir ingressos na hora ou pelo site oficial do Bosque dos Ipês, com valores a partir de R$ 50,00. O espaço estava reservado para ter início nesta sexta-feira (19), mas por questões logísticas precisou ser adiado.

Horário: 10h às 20h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados

Esquenta da Vila – Sexta-feira tem esquenta de Carnaval da GRES Vila Carvalho, com samba, pagode e apresentação da Bateria Poderosa. Cristian Oliver comanda o show no palco. A festa continua no sábado, com o grupo Pagode 67.

Horário: 19h

Local: R. Joaquim Manoel de Carvalho, 395 – Vila Carvalho

Entrada: gratuita

Sexta Show com Sarará Kriolo - Com o enredo “Enigmas da Humanidade”, a Igrejinha tem uma programação especial em janeiro, pré-Carnaval. Nesta sexta tem roda de samba com Sarará Kriolo e ensaio geral da bateria da escola.

Horário: 19h

Local: GRES Igrejinha – Av. Presidente Ernesto Geisel, 5982 – Cabreúva

Entrada: gratuita

Noite de Verão – A noite no Bar Vexame será agitada com DJ set de Lattyna + Tamys.

Horário: a partir das 20h

Local: Bar Vexame – Avenida Calógeras, 3100 – Centro

Entrada: gratuita

Sampri no Capivas – O grupo Sampri abre o fim de semana no Capivas levando muito samba para a galera. A programação na cervejaria terá continuação com DeuMatch e DJ Chico tocando hip hop, pop e funk no sábado (20) e o Luau do Capivas, no domingo (21).

Horário: a partir das 17h

Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1.079 – Centro

Entrada: gratuita

Sextou com rock no Canalhas – O cantor Guga Borba se apresenta no palco da Cervejaria Canalhas, levando rock autoral e clássicos ao público.

Horário: a partir das 18h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Dom Lustosa, 214 – Jardim Seminário

Entrada: R$ 20,00 pelo site www.sympla.com.br

Sábado (20)

De férias no centro – Com variedade de opções de entretenimento, praça de alimentação completa e um espaço kids gratuito, o Pátio Central Shopping organizou um happy hour a partir das 12h, elevando ainda mais o clima descontraído das férias com apresentação da dupla Voz Me Cê e, na sequência, sertanejo com Diego e Thiago.

Além disso, as crianças terão a chance de se encantar com uma apresentação única de Edu Brincante, apresentando o espetáculo "Tin dô Lê Lê", especialmente pensado para o público infantil.

Horário: a partir das 12h

Local: Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1380, Centro

Entrada: gratuita

Esquenta do Capivara Blasé – Comemorando uma década de vida, o Capivará Blasé, um dos mais tradicionais blocos de rua de Campo Grande, promove esquenta para o Carnaval já neste sábado (20). Esse será o primeiro de uma série de três eventos comemorativos. Os grupos Sampri e o cantor Koisabamba darão o tom da primeira noite de festa.

Horário: a partir das 18h

Local: Av. Três Barras, 1145 - Villas Boas

Entrada: R$ 20,00 antecipado e R$ 30,00 na hora. Link: https://bit.ly/esquentacapivara

Fusqueada – O Dia Nacional do Fusca é celebrado em 20 de janeiro e esta data especial para os amantes de carros antigos será lembrada com uma “fusqueada”. É isso mesmo: haverá carreata de fuscas e exposição de veículos no Shopping Norte Sul Plaza, totalmente gratuito.

A concentração para a carreata terá início às 13h, na Avenida Ricardo Brandão. Às 15h, os veículos chegarão ao Norte Sul Plaza pela entrada da Rua Japão. Os automóveis, que desempenharam papel significativo na história de várias gerações de brasileiros, serão exibidos no estacionamento do shopping, onde haverá também venda de chope.

Horário: a partir das 13h

Local: Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 - Jardim Joquei Club

Entrada: gratuita

Bloco Reggae – No espírito vibrante do reggae, a Associação de Reggae do estado promove o primeiro bloco de esquenta para o Carnaval de rua, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária. O evento também será marcado pela solidariedade, com arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos. As atrações confirmadas são Rockers Sound System e Radiola Reggae MS.

Horário: 15h

Local: plataforma cultural da Esplanada Ferroviária - Av. Calógeras, 3015 – Centro

Entrada: gratuita

Esquenta na Igrejinha – A menos de um mês do Carnaval, os foliões já poderão matar a saudade neste sábado (20), com o esquenta promovido pela escola de samba Igrejinha junto ao Cordão Valu. Haverá ensaio geral da Bateria Absoluta, apresentação do grupo Sarará Kriolo, além de participação especial de Edir Valu e Vinil Moraes. Pastéis e bebidas serão vendidas no local.

Horário: 19h

Local: GRES Igrejinha – Av. Presidente Ernesto Geisel, 5982 – Cabreúva

Entrada: gratuita

Show LariS Orgânico – Apresentando novas composições e arranjos, além de incluir músicas de artistas como Criolo, BaianaSystem, Canaroots, Luedji Luna, Bob Marley e Ponto de Equilíbrio, a talentosa cantora e compositora LariS introduz ao público seu mais recente espetáculo, intitulado "LariS Orgânico". O show conta com participação especial de Maria Claudia e Marcos Mendes.

Horário: 20h

Local: Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço,177 – Centro

Entrada: R$ 20,00, pelo WhatsApp (67) 99696-9774

Bailinho Brega – A programação do fim de semana no Bar Vexame segue neste sábado (20) com o Bailinho Brega do cantor DoValle.

Horário: a partir das 20h

Local: Bar Vexame – Avenida Calógeras, 3100 – Centro

Entrada: gratuita

Último grito do Farofolia – O Farofolia faz seu último grito de Carnaval. A festividade destaca-se por promover a representatividade e prestar homenagem à comunidade trans, dentro da sigla LGBTQIAPN+. O aquecimento terá início às 18 horas no Ponto Bar, seguindo posteriormente para a boate Loop Music Hall, a partir das 23h30, onde a diversão continuará ao longo da noite.

Horário: a partir das 18h

Local: Ponto Bar - R. Dr. Temistocles, 103 - Centro

Entrada: a partir de R$ 15,00, pelo link https://www.ticketfire.com.br/evento/2936/ultimo-grito-de-carnaval-farofolia

Supernoite do rock and roll – A banda Velhas Virgens retorna a Campo Grande no ano de 2024, marcando presença com o espetáculo intitulado "O Bar Me Chama", que coincide com o título de seu mais recente álbum. Além da sonoridade única da banda, a noite contará também com as apresentações das bandas Bando do Velho Jack e Bêbados Habilidosos, prometendo uma experiência musical diversificada e envolvente.

Horário: a partir das 21h

Local: Garagi Eventos – Rua Coxim, 881 - Coronel Antonino

Entrada: a partir de R$ 100,00 (inteira), pelo site www.sympla.com.br

Improvável, com Barbixas – A capital recebe o espetáculo Improvável, da companhia de humor Barbixas. A apresentação ocorrerá no Teatro Dom Bosco e consiste numa improvisação teatral, com cenas e histórias criadas na hora, de frente à plateia. Para quem não conseguir comparecer no sábado (20), uma sessão extra será realizada no domingo (21), às 18 horas.

Horário: 19h

Local: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: lote extra em R$ 107,00, pelo site www.realizashows.com.br/comprar-ingresso

Samba rock com Fino do Fino – A banda Fino do Fino vai dominar a noite de sábado no Canalhas, com músicas do samba rock para também entrar no clima de folia.

Horário: a partir das 18h

Local: Cervejaria Canalhas – R. Dom Lustosa, 214 – Jardim Seminário

Entrada: R$ 20,00 pelo site www.sympla.com.br

Ensaio do Eita! – O Eita! também vem com tudo já pensando na folia carnavalesca, trazendo seu primeiro ensaio aberto ao público. O bloco campo-grandense montou nada mais nada menos do que uma superbanda ao som da charanga para embalar os preparativos dos foliões. Terá também apresentação acústica do cantor DoValle e um set de Carnaval inteiro. O rolê será na Praça do Preto Velho, mesmo local em que acontece a feira Ziriguidum.

Horário: 14h

Local: Praça do Preto Velho - Avenida Fábio Zahran, s/n – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Domingo (21)

Feira Bosque da Paz: Edição Férias – A primeira edição de 2024 chega com novidade: a feira passa a contar com o Espaço Saúde, voltado à saúde e bem-estar dos frequentadores. Haverá aula de pilates e de zumba gratuita para pessoas de todas as idades.

E é claro que não poderia faltar muita música boa para aproveitar o passeio ao ar livre, junto aos familiares e amigos. No palco principal estão confirmados os cantores Luíz Acosta e Junior Rodrigues. Isso sem contar a diversidade de exposições de artesanato, gastronomia, plantas e flores, moda e antiguidades.

Horário: 9h às 15h

Local: Bosque da Paz – Rua Kame Takaiassu, 500 - Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Confira a programação do interior:

Corumbá

Lançamento do Carnaval de Corumbá – O Carnaval de Corumbá, considerado o maior da região Centro-Oeste, terá programação oficial divulgada pela prefeitura municipal nesta sexta-feira (19). O tema deste ano é “O Pantanal é a passarela do samba e da alegria”.

Horário: 19h

Local: Centro de Convenções – R. Domingos Sahib, 570 - Centro, Corumbá

Entrada: gratuita

3ª FLIT – A Feira Literária Tarja Preta, a FLIT, caminha para sua terceira edição neste fim de semana, em Corumbá. A programação começa na sexta e vai até sábado. Um dos destaques é o lançamento na região pantaneira da mais recente obra do escritor sul-mato-grossense Febraro de Oliveira, o livro “Caixa d’água”, no sábado (20), às 17h. Terá também leitura de poemas e muito bate-papo.

Horário: a partir das 15h

Local: Museu Casa do Dr. Gabi - R. Cuiabá, 1181 - Centro, Corumbá

Entrada: gratuita

Esquenta do Cibalena – No sábado (20), a folia na Cidade Branca será agitada este ano e o tradicional bloco de sujos do Cibalena, conhecido por arrastar multidões e embalar marchinhas, faz seu primeiro esquenta já pensando no Carnaval. A festa terá participação da Banda do Roxo e Banda da Marcinha, e o público também poderá se deliciar com diversas comidas que serão vendidas no local.

Horário: 12h, sábado (20)

Local: Rua Dom Aquino, entre Ladário e Geraldino M. Barros – Corumbá

Entrada: gratuita

*Com informações do Governo do Estado