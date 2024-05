Bombeiros de MS se preparam para substituir equipe de trabalho no RS

Mais uma equipe com nove militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul se prepara para embarcar para o Rio Grande do Sul (RS) nos próximos dias. A confirmação foi dada pelo subcomandante Metropolitano do Corpo de Bombeiros do Estado, Capitão BM Eduardo Tracz. A expectativa é de que eles embarquem no próximo sábado, dia 11.

Desde a última sexta-feira (03), outros nove militares dos bombeiros estão no RS ajudando no resgate às vítimas das enchentes.

Como a previsão do tempo indica mais chuva e frio para os próximos dias na região sul do país, o trabalho de socorro deve durar ainda pelas semanas seguintes. O plano de ação e substituição de militares deve ocorrer a cada 10 dias de trabalho.

Neste primeiro momento, os profissionais em campo são especializados em socorro aquático, como mergulhadores. No entanto, conforme a água baixar, a equipe de resgate terrestre com cães farejadores pode reforçar os serviços no Rio Grande do Sul. Acompanhe a entrevista completa.