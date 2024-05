Uma osteria é um tipo de estabelecimento de comida e bebida muito comum na Itália. Geralmente é um lugar simples e acolhedor, onde as pessoas podem desfrutar de refeições simples e tradicionais, acompanhadas de vinhos locais. As osterias costumam ter um menu limitado, com pratos típicos da região, e a atmosfera é descontraída e amigável. É um ótimo lugar para experimentar a culinária local e desfrutar da cultura italiana.

Existem muitos pratos típicos que você pode encontrar em uma osteria italiana. Aqui estão alguns dos mais populares:

1. Antipasti: Uma seleção de aperitivos e petiscos, como bruschetta, queijos, embutidos, azeitonas, legumes marinados e saladas.

2. Pasta: A Itália é famosa por suas massas, e uma osteria geralmente oferece uma variedade delas. Alguns exemplos incluem spaghetti alla carbonara, tagliatelle al ragù, penne all'arrabbiata e ravioli.

3. Risotto: Um prato de arroz cozido lentamente em caldo, geralmente com ingredientes como cogumelos, queijo, frutos do mar ou legumes.

4. Carne: Você pode encontrar pratos de carne como escalope de vitela (scaloppine), ossobuco, bistecca alla fiorentina (bife florentino) e polpettone (almôndegas).

5. Frutos do mar: Se a osteria estiver localizada perto da costa, é provável que haja uma seleção de pratos de frutos do mar, como risoto de frutos do mar, fritto misto (frutos do mar fritos) e spaghetti alle vongole (espaguete com vôngoles).

6. Sobremesas: Para terminar a refeição, uma osteria italiana pode oferecer sobremesas como tiramisu, panna cotta, cannoli e torta di ricotta.

Esses são apenas alguns exemplos, e a variedade de pratos pode variar dependendo da região da Itália em que a Osteria está localizada.

E nesse final de semana acontece em na Casa Pasariño, Barcelona o evento Boteco Osteria, encabeçado pelo jovem chef Italo-brasileiro: Enrico Landulfo.

A participante do Masterchef Brasil, Helena Furtado se junta ao chef Enrico para oferecer uma experiência gastronômica única, com todo o charme da culinária italiana com toque brasileiro.

Alguns dos pratos:

Croqueta carbonara

Crostini de tiramisu

Arancini alla parmigiana

Lengua a la vinagreta

Lasaña boloñesa con fonduta

Polenta con rabo de toro

Bocata caponata

Será uma tarde repleta de tapas italianas, boa música e um ambiente vibrante e com opções vegetarianas também.

