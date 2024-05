Procon estadual tem nova sede na Capital

Os 70 consumidores, em média, que buscam atendimento diariamente no Procon-MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul) precisam ficar atentos para a mudança de endereço do prédio na Capital.

A partir dessa quinta-feira (9) o novo local passa a funcionar na rua Padre João Crippa, número 3.115, no bairro São Francisco. São 3,8 mil m² de área construída, com 41 vagas de estacionamento, duas copas, banheiros e móveis adaptados em todos os cinco andares, dois elevadores, piso tátil, detectores de fumaça e luzes de emergência.

Continue Lendo...

A estrutura conta ainda com soluções de climatização, conectividade e câmeras de videomonitoramento, além de um detector de metais instalado logo na entrada. Policiais militares vão se revezar em turnos para garantir a segurança no prédio.

"Aqui a gente tem espaço, tem segurança, tem equipamento e tem todo um 'design' preparado para o Procon. O prédio anterior era adaptado ao Procon, aqui não. Ele é desenhado, preparado para atender as nossas rotinas e o nosso público", declarou Ângelo Motti, secretário-executivo de Orientação e Defesa do Consumidor de MS.

O sistema previsto é "multi portas" onde o consumidor vai escolher a melhor forma de acessar o serviço: presencialmente, via telefone ou de forma digital. Até abril deste ano foram 8,2 mil atendimentos feitos pelo Procon estadual. Em 2023 o número chegou a 21,5 mil.

A Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) contam com salas no local. O prédio tem ainda postos de atendimento das concessionárias Águas Guariroba e Energisa.

No segundo semestre deste ano, o espaço também deve abrigar o Centro de Atendimento ao Migrante (CAM ) que faz parte da estrutura da Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEAD). O serviço oferece orientações, encaminhamentos e emissão de documentos. Só no ano passado foram mais de 10 mil atendimentos.

O antigo prédio da Rua 13 de Junho ainda sedia a Decon (Delegacia Especializada Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo). Por este motivo, no novo endereço haverá uma sala da Polícia Civil usada para informações aos consumidores.

O Procon/MS também está presente nas unidades do Fácil Aero Rancho, Bosque dos Ipês e no Centro Integrado de Justiça (Cijus). O atendimento digital é feito pelo site do órgão, por meio do “Reclamação Online” e “Formulário de Denúncia”, assim como pelo aplicativo “MS Digital".

Durante a cerimônia de inauguração da nova sede do Procon-MS, realizada no final do dia dessa quarta-feira (8), o governador Eduardo Riedel informou que estão em andamento tratativas com o município para garantir mais acesso ao local por linhas de ônibus.