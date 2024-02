Fundersul tem prestação de contas aprovadas

O Conselho de Administração do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul) aprovou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023, em que foram investidos R$ 1,8 bilhão em todo o Estado.

A maior parcela desse montante, totalizando R$ 1,4 bilhão, ficou sob a gestão da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos). A Agesul aplicou 61% dos recursos em pavimentação e implantação de rodovias, 31% em restauração, conservação e manutenção de rodovias, e 8% em pontes (construção, reformas e manutenção), obras urbanas, licenciamentos ambientais e manutenção de equipamentos.

Os 79 municípios receberam transferências que somaram R$ 413,3 milhões, e a Agehab (Agência de Habitação Popular) celebrou convênios no valor de R$ 855,1 mil.

A aprovação da prestação de contas e do relatório de obras e serviços executados em 2023 ocorreu durante a primeira reunião de 2024 do Conselho de Administração do Fundersul, realizada na Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog).

O Conselho é composto por representantes do Governo do Estado, incluindo Seilog, Segov (Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica) e Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Informação), e por instituições do setor produtivo, como Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Sicadems (Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado) e Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), além da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), que representa os prefeitos.

Na reunião, participaram representantes do Governo do Estado, incluindo os secretários Helio Peluffo (Seilog), Frederico Felini (adjunto da Segov) e Walter Carneiro Junior (adjunto da Semadesc), além do diretor-presidente da Agesul, Mauro Azambuja. Pela Assomasul, esteve presente o diretor-geral Rogério Rosalin.

Representando o setor produtivo, participaram o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni; o presidente do Sicadems, Régis Comarella; e o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai.

*Com informações da Seilog