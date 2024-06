São inúmeros usos, desde o azeite de oliva com suas várias classificações, a conservas de azeitonas apreciadas com vários temperinhos. Estive semana passada numa finca de Oliveiras aqui na região de Tarragona na Espanha e me impressionou a quantidade de flores que irão se transformar em fruto nas Oliveiras.

Existem mais de 300 tipos de azeitonas na Espanha, grande parte para ser utilizada na elaboração do azeite. Algumas azeitonas do Mediterrâneo são: Arbosana, Royal, Cornicabra, Empeltre, Coratina, Verdal, Corbella, Argudell, Hojiblanca, Picuda, Morruda.

Abaixo estão dez tipos diferentes de azeitonas, cada uma com suas características distintas:

1. Kalamata: Originária da Grécia, a azeitona Kalamata é conhecida pelo seu sabor rico e intenso. Ela possui uma cor roxa escura e uma textura carnuda. É frequentemente utilizada em saladas, pratos grelhados e como acompanhamento em tábuas de queijos. 2. Manzanilla: Originária da Espanha, a azeitona Manzanilla é uma das mais populares e amplamente consumidas. Ela tem um sabor suave e uma textura macia. É frequentemente recheada e servida como aperitivo ou em saladas. 3. Gordal: Também originária da Espanha, a azeitona Gordal é conhecida pelo seu tamanho grande e polpa carnuda. Ela tem um sabor suave e é frequentemente recheada com pimentão, alho ou queijo. É uma ótima opção para petiscos e saladas. 4. Niçoise: Originária da região de Nice, na França, a azeitona Niçoise tem um sabor suave e amanteigado. Ela é pequena e possui uma cor roxa escura. É um ingrediente tradicional da salada Niçoise e também é utilizada em pratos de frutos do mar. 5. Ligurian: Originária da região da Ligúria, na Itália, a azeitona Ligurian é conhecida pelo seu sabor delicado e levemente adocicado. Ela é pequena e tem uma cor verde clara. É amplamente utilizada na culinária italiana, especialmente em pratos de massas e saladas. 6. Cerignola: Originária da região de Puglia, na Itália, a azeitona Cerignola é uma das maiores variedades de azeitonas disponíveis. Ela tem um sabor suave e uma textura carnuda. É frequentemente servida como aperitivo ou utilizada em pratos de carne e queijos. 7. Leccino: Originária da região da Toscana, na Itália, a azeitona Leccino é conhecida pelo seu sabor frutado e suave. Ela possui um tamanho médio e uma cor roxa escura. É uma das variedades mais utilizadas na produção de azeite de oliva. 8. Arbequina: Originária da Espanha, a azeitona Arbequina é conhecida pelo seu sabor suave e frutado. Ela é pequena e possui uma cor roxa escura. É amplamente utilizada na produção de azeite de oliva de alta qualidade. 9. Nocellara del Belice: Originária da Sicília, na Itália, a azeitona Nocellara del Belice é conhecida pelo seu tamanho grande e sabor intenso. Ela tem uma polpa carnuda e uma cor verde brilhante. É frequentemente utilizada em pratos tradicionais sicilianos, como saladas e antipasti. 10. Picholine: Originária do sul da França, a azeitona Picholine é conhecida pelo seu sabor frutado e ligeiramente picante. Ela é pequena e tem uma cor verde clara. É frequentemente utilizada como aperitivo e em pratos de frutos do mar.

Esses são apenas alguns exemplos dos diversos tipos de azeitonas disponíveis. Cada uma tem suas características únicas e pode ser apreciada de diferentes formas na gastronomia.

