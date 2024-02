Assembleia Legislativa volta com suas atividades, depois do recesso, com os deputados de olho nas eleições municipais. Os trabalhos serão retomados com mudanças na composição do plenário. Sai João César Mattogrosso e entra Pedro Caravina (PSDB), depois de cumprir a dura missão de dizer “não” aos pedidos políticos, que recorriam ao Governadoria. Lógico nem tudo era negado. Alguns pedidos eram atendidos.

Caravina foi considerado um “mal necessário” para proteger o governador Eduardo Riedel (PSDB) de desgaste com os políticos nesse primeiro ano de gestão. Riedel ouviu muitas queixas de deputados com as atitudes de Caravina. O governador só ouvia e não passava disso.

Continue Lendo...

Agora, tudo será diferente. Hoje o governo está em melhores condições de atender as demandas dos parlamentares e Riedel colocou no comando da Secretaria de Governo um amigo, o empresário Rodrigo Perez, para os contatos políticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caravina volta para cumprir o seu mandato parlamentar e se envolver de “corpo e alma” na campanha da sua esposa, Wanderléia Duarte Caravina, pela Prefeitura de Bataguassu. Como secretário de Governo estaria impedido de comandar a campanha da esposa.

Já João César Mattogrosso não ficará desempregado. Ele foi nomeado secretário-adjunto da Casa Civil para atender os prefeitos e vereadores do estado. Os deputados, de forma geral, iniciam o ano de trabalho com um pé na Assembleia e o outro na estrada em busca da eleição dos seus candidatos a prefeito e vereador.

No primeiro semestre, será o período da definição dos candidatos, das alianças partidárias e da votação de importantes projetos. Os deputados não poderão, por exemplo, entrar em recesso no meio do ano sem antes votar a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO). Então, as negociações políticas já começaram. Semana passada, os presidentes dos poderes Legislativo, Judiciário, o presidente do Tribunal de Contas e o chefe do Ministério Público do Estado se reuniram com o governador Eduardo Riedel para tratarem da LDO. Todos querem aumentar a fatia do índice do duodécimo em seus orçamentos. Esse acordo agilizaria a votação na Assembleia Legislativa antes do início da campanha eleitoral.

Confira na íntegra: