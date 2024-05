Onda de calor pede atenção à hidratação neste fim de semana

A previsão para esta sexta-feira (10) indica tempo firme, com sol e poucas nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de grande perigo para a onda de calor que abrange todo o territòrio do estado.

As temperaturas estão 5ºC acima da média e o órgão afirma que a duração da onda é superior a cinco dias.

O risco à saúde é devido à baixa umidade somada ao calor, por isso a necessidade de beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a umidade relativa do ar, ficará entre 20% e 45% nesta sexta-feira (10).

Temperaturas

Em Campo Grande, os termômetros marcam 22°C inicialmente e chegam aos 33°C nos horários mais quentes do dia. Em Dourados, a mínima é de 21°C e a máxima de 34°C. Nas regiões Cone-Sul e Leste, Anaurilândia e Iguatemi apresentam temperaturas semelhantes, com variação entre 22°C e 34°C.

Paranaíba, na região do Bolsão, tem mínima de 18°C e máxima de 33°C; Três Lagoas, na mesma região, amanhece com 20°C e atinge 34°C à tarde. Na região Norte, os valores em Coxim variam entre 18°C e 34°C.

No Pantanal, Corumbá marca 22°C inicialmente e chega aos 33°C, já Aquidauana registra 21°C pela manhã e 35°C ao longo do dia. Em Porto Murtinho, na região Sudoeste, as temperaturas variam entre 19°C e 32°C.

*Com informações do Governo do Estado e Inmet

