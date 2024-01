Operário enfrenta o União Rondonópolis em amistoso neste sábado

Em preparação para o campeonato Sul-Mato-Grossense, o Operário vai até Rondonópolis/MT para um amistoso contra a equipe do União Esporte Clube. A bola rola no sábado (13), as 10h.

Na última terça-feira (9), o Galo apresentou o elenco para a temporada 2024, que conta com os remanescentes Fernandinho e Irapuã. Entre os novos jogadores, está o goleiro Breno, que teve destaque na última temporada, atuando pelo rival Comercial.

Além da partida contra o União, o Operário ainda vai encarar o Aquidauanense em outro amistoso, no dia 17. Para o técnico do Galo, Leocir Dall’astra, essa é uma oportunidade para “testar diferentes formações e ver como os atletas se saem em situações de pressão".

O Operário estreia no campeonato Estadual contra o Coxim, no dia 24 de janeiro.

*com informações do Operário Futebol Clube