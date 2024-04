PMA aprende pescado ilegal e 600 metros de rede

Em Corumbá, 108kg de peixes e 600 metros de redes foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em uma operação no Rio Paraguai, região do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, cerca de 380 km da cidade de Corumbá.

Na noite desta segunda-feira (8), policiais encontraram um acampamento às margens de um curso d’água que dá acesso ao rio, mas não encontram moradores, apenas petrechos de pesca proibidos.

Um freezer próximo ao acampamento guardava os peixes, de espécies como pintado, cachara e pacu. Os policiais apreenderam oito redes de pesca, somando 600 metros de comprimento, e 108kg de pescado.

As apreensões foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Federal.