Semana Nacional da Conciliação Trabalhista terá mutirão de audiências

Entre os dias 20 e 24 de maio, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT24) se une à iniciativa nacional para promover a resolução de conflitos trabalhistas por meio da conciliação. A VIII Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, com o slogan "É conciliando que a gente se entende", tem como objetivo buscar soluções justas e adequadas para ambas as partes, trabalhadores e empregadores, através do diálogo mediado.

A Semana, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e dos 24 TRTs, é um dos eventos mais importantes do calendário do Judiciário Trabalhista.

Durante a semana, juízes e servidores se mobilizam para ampliar a quantidade de audiências de conciliação, tanto presenciais quanto online, buscando o acordo entre as partes.

Em Mato Grosso do Sul, os Centros de Conciliação de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas estimam que cerca de 336 processos serão pautados para a Semana de Conciliação. Os atendimentos presenciais e virtuais visam o diálogo e a resolução dos litígios de forma célere e eficaz.

Além das audiências de conciliação, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista oferece à comunidade a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre seus direitos e processos trabalhistas. Durante o evento, a Ouvidoria do TRT/MS e a Ouvidoria da Mulher do TRT/MS estarão disponíveis para atendimento presencial no Fórum Trabalhista de Campo Grande, das 9h às 17h.

A Ouvidoria da Mulher, em particular, oferecerá suporte especializado para casos relacionados à igualdade de gênero, participação feminina no mercado de trabalho, assédio moral, sexual e discriminação no ambiente de trabalho. A Ouvidoria também acolherá e encaminhará denúncias de violência doméstica.

2023 - Na edição de 2023 da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada de 22 a 26 de maio, foram atendidas mais de 346 mil pessoas em todo o país, com a realização de mais de 80 mil audiências e a homologação de 23.788 acordos. No âmbito nacional, a iniciativa também resultou na arrecadação de R$ 202,6 milhões em recolhimentos fiscais e previdenciários.

Em Mato Grosso do Sul, a Semana de Conciliação de 2023 contabilizou 538 acordos firmados, com R$ 18.032.643,89 pagos aos trabalhadores. Ao todo, foram realizadas 1.336 audiências e 5.337 pessoas foram atendidas no 1º e 2º graus.

*Com informações do TRT