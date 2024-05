Shopping CG reforça pautas ESG, fortalece cultura e promete novidades para aniversário

No ano em que completa 35 anos, o Shopping Campo Grande reforça o compromisso com as pautas ESG - Governança, Social e Sustentável - com a cultura e a saúde, com a volta da Corrida do Shopping. Entre as boas práticas do empreendimento está a destinação correta dos resíduos e as parcerias com a Casa da Mulher Brasileira e o Sesc Mesa Brasil.

Segundo a Gerente de Marketing Shopping Campo Grande, Gabriella Alves, isso reflete na cultura da empresa em se inserir na sociedade local. Uma das iniciativas é a doação de absorventes para as mulheres atendidas na Casa da Mulher Brasileira na Capital. “Muitas vezes essas mulheres chegam para o atendimento apenas com a roupa do corpo. Garantir o mínimo de estrutura para ela se manter segura, já que lá, inclusive tem o alojamento, é fundamental”.

Continue Lendo...

Outra ação desenvolvida pelo Shopping é a parceria com o Sesc Mesa Brasil, as doações de consumidores do centro comercial são repassadas para o programa voltado a garantir segurança alimentar de famílias em vulnerabilidade.

Este ano, como parte das comemorações, o Shopping Campo Grande trouxe a exposição imersiva de Vincent Van Gogh. Para os próximos meses, a gerente antecipou a volta da realização da corrida do Shopping. A expectativa é de que as inscrições comecem em junho. Acompanhe a entrevista completa.