A chegada do novo veículo elétrico BYD Dolphin Mini em Mato Grosso do Sul, com vendas expressivas e investimentos da marca em pontos de recarga no estado. Além disso a Toyota pretende investir 11 bilhões para produzir uma picape híbrida, concorrente da Fiat Toro, demonstrando o crescimento do mercado de veículos elétricos e híbridos no Brasil.

