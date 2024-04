Traficante que enviava cocaína do Paraguai para o Brasil é preso

Ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MS) prendeu um traficante que enviava cocaína do Paraguai a vários estados do Brasil.

Com as investigações de inteligência da PRF, com o apoio da Delegacia da PF em Ponta Porã, as forças puderam prender o traficante no início da tarde desta quarta-feira (10), em Ponta Porã (MS).

O preso, de 58 anos, é natural do interior do Rio Grande do Sul, mas morava em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Ele era investigado há mais de dez anos por ser um dos responsáveis pelo envio de cocaína do Paraguai para vários estados do Brasil, utilizando as rodovias federais do MS.

No ano passado, foi expedido um mandado de prisão em outubro. O traficante foi encaminhado à Polícia Federal em Ponta Porã (MS).

*Com informações da Polícia Federal