Três brasileiros foram executados no lado paraguaio da fronteira

Três brasileiros foram assassinados na noite dessa quinta-feira (28), em uma estrada rural na Colônia Rinconada, no município de Bella Vista Norte, no lado paraguaio da fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da Polícia Nacional do Paraguai, as vítimas eram dois homens e uma mulher que foram surpreendidos na porteira de uma fazenda e fuzilados com dezenas de disparos. Os três estavam saindo da propriedade em uma camionete Hilux, blindada, com placas de Campo Grande, quando foram emboscados.

O alvo era o empresário e fazendeiro Rainier Benítez Freitas (49), já condenado pela Justiça de Mato Grosso do Sul por tráfico de drogas. A blindagem do veículo não resistiu aos impactos. Além de Rainier, morreram no local, a mulher dele, Alícia Mabel Paredes Gomez, de 47 anos, e um jovem de 17 anos.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre os suspeitos do triplo homicídio que teria ligação com o assassinato do empresário pontaporanense Juliano Medina Giménez, ocorrido há quase dois anos em São Paulo.



Juliano foi citado em uma investigação da Polícia Federal como suspeito de participação numa organização criminosa de tráfico internacional de drogas. Rainier e Juliano teriam mantido negócios ilícitos, conforme as investigações da polícia.

Câmeras de segurança registraram execução de Juliano em 2022 - Arquivo/Reprodução EPTV

Em junho de 2022, Juliano Medina Gimenes, de 40 anos, foi executado no meio da rua, em plena luz do dia, no município de São Pedro, interior paulista. Ele estava abrindo um negócio na cidade quando o carro dele foi fechado por seis criminosos armados com fuzis.

Juliano foi atingido por mais de vinte tiros. Ele era médico-veterinário e proprietário de postos de combustível, haras e pista de kart em Ponta Porã.