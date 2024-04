Três brasileiros ligados à facção criminosa são expulsos do Paraguai

Uma ação policial neste sábado (20) coordenada pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad/PY) e realizada por agentes do Grupo de Investigações Sensíveis (Gise), em conjunto com a Polícia Federal, resultou na captura de Hugo Dylan Hilario, de 30 anos, foragido da Justiça brasileira.

Hugo, conhecido por HG, é apontado como um dos criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e, no momento da operação da Senad, apresentou um documento falso de identidade, em nome de Wilson do Nascimento. A Senad informou que HG organizava e liderava ações de pistoleiros e seria o responsável pela onda de assassinatos registrados nos últimos meses na região de fronteira entre Brasil e Paraguai.

Outros dois brasileiros, Hendryu Henrique Bento da Silva e Lucas Felipe Soares Melo, que seriam capangas de HG também foram presos. Os três estavam em uma residência de luxo na cidade de Pedro Juan Caballero, próximo à Linha Internacional.

Com eles foram apreendidos três fuzis com 123 cartuchos de 223 milímetros, uma pistola da marca Glock 9 milímetros com quatro carregadores e 50 munições, veículos de luxo, joias e dinheiro, sendo 4 mil reais e 1.290 dólares, além de documentos diversos.

Conforme a Polícia Federal, os presos têm envolvimento em diversos homicídios praticados no Paraná e em Santa Catarina, motivados por disputas internas na organização. Os três foram expulsos do Paraguai e entregues para as autoridades brasileiras em Ponta Porã-MS.

As informações que levaram à prisão de HG e dos outros dois brasileiros integrantes da facção criminosa foram repassadas à Senad no âmbito da Operação Fronteira Segura IX, um trabalho de cooperação internacional e colaboração interinstitucional no enfrentamento à criminalidade no Brasil e no Paraguai.

A CBN Campo Grande não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.