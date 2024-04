Tributação em Foco: Desdobramentos e Perspectivas da Reforma Tributária no Brasil

Na última quarta-feira (24), o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar que institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS). O texto contém a maior parte das regras que regulamentam a Reforma Tributária.

No quadro CBN Finanças desta sexta-feira (26), o economista e colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia avaliou as projeções para a economia com a vigência do novo regramento do sistema tributário nacional. Acompanhe a análise.