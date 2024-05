Bancada federal de MS pouco acrescenta às discussões sobre mudanças climáticas

Reportagem do UOL desta terça-feira (7) mostra que dos 518 deputados federais, só uma parlamentar destinou verba de emenda com alguma relação às mudanças climáticas que vêm castigando a população em diversas cidades no Rio Grande do Sul.

Trata-se da deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG), que indicou recursos para ações relacionadas à mudança do clima no Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática desde o início de 2023. Além disso, nenhum dos 513 parlamentares eleitos em 2022 destinou verbas ao Ministério da Integração para recuperação das cidades após desastres naturais.

Em 2023, segundo dados apresentados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o Brasil registrou 1.161 eventos de desastres, sendo 716 associados a eventos hidrológicos, como transbordamento de rios, e 445 de origem geológica, como deslizamentos de terra.

Na média, foram registrados pelo menos três desastres por dia. O número supera os registros de 2022 e 2020.

Nesta terça-feira, fizemos um levantamento sobre como se manifestou a bancada de Mato Grosso do Sul diante das enchentes que vêm provocando mortes e sofrimento a milhares de famílias gaúchas.

Checamos as postagens dos deputados, deputadas, senador e senadoras do estado no Instagram, hoje uma das principais redes sociais em número de participantes no Brasil.

De prático, pouca coisa acrescentaram às discussões sobre o tema. Alguns nem sequer se solidarizaram com as famílias atingidas pelas enchentes. Outros fazem pedidos de orações e de doações, divulgando ainda iniciativas paliativas que não focam sobre o tema central das alterações climáticas, suas consequências e estratégias de enfrentamento.

